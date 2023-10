Genoa-Salernitana, i convocati per il match del Ferraris. Fazio out, torna Bronn L'argentino è fuori per questioni fisiche. Torna anche Botheim

Diramata la lista di convocati di Inzaghi per il match di domani sera al Ferraris tra Genoa-Salernitana. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Genoa e Salernitana.

La lista dei convocati. Si rivedono Bronn e Botheim. Out Fazio

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna.

Le incertezze di formazione di mister Inzaghi

In conferenza stampa, il tecnico granata ha ri-affermato che le gerarchie sono state azzerate e che tutti gli uomini che compongono la rosa partono dallo stesso livello. Una affermazione che si è potuta constatare all'atto pratico nei due cambi principali operati da Inzaghi, introducendo Costil per Ochoa e Fazio per Pirola. Proprio il comandante argentino, però, non sarà della partita, a causa di alcune noie muscolari. Probabile, quindi, il ritorno dal primo minuto di Pirola (che ha potuto rifiatare dopo un inizio stagione saturo di impegni).

In più, si rivedono Erik Botheim e, soprattutto, il difensore Dylan Bronn, che era stato attaccato apertamente da Paulo Sousa in fase di ritiro. Il difensore tunisino, che aveva svolto anche un ottimo mondiale, era stato rilegato da Sousa a ruolo di spettatore non pagante.

Infine, non ci sono ancora sicurezze sul modulo (o, almeno, Inzaghi non ha voluto parlarne, forse per non dare punti di riferimento all'ex compagno di squadra e di nazionale Alberto Gilardino, attuale allenatore del Genoa).