Genoa-Salernitana, Inzaghi va a caccia del blitz nella tana del Grifone Out Fazio per infortunio, il tecnico ripropone la difesa a tre con Daniliuc, Gyomber e Pirola

Dopo il pari casalingo contro il Cagliari, la Salernitana va a caccia del blitz sul campo del Genoa. Stasera (ore 20.45) i granata affrontano la squadra di Gilardino, neo promossa ma protagonista di un buon avvio di stagione. Inzaghi ha necessità di smuovere la classifica per allontanarsi dalle zone rosse. Rispetto alla sfida con il Cagliari il tecnico della Salernitana dovrà fare a meno di Fazio, alle prese con un fastidio al polpaccio. L'argentino sarà sostituito da Pirola con Daniliuc e Gyomber che completeranno la difesa a tre. In mediana fiducia a Maggiore e Coulibaly con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. Davanti, con Ikwuemesi e Stewart non ancora in condizione, fiducia al trio schierato nell'ultima uscita: Candreva e Cabral agiranno alle spalle di Dia.

GENOA-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Hefti, Matturro, Vogliacco, Martin, De Winter, Galdames, Strootman, Badelj, Kutlu, Ekuban, Fini, Puscas. Allenatore: Gilardino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Cabral; Dia. A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Lovato, Bronn, Sambia, Bohinen, Martegani, Legowski, Tchaouna, Kastanos, Botheim, Stewart, Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia - assistenti: Di Iorio e Bercigli. IV uomo: Tremolada. Var: Mariani/Avar: Di Vuolo