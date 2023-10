Genoa-Salernitana 1-0, Gudmundsson-gol manda all'inferno i granata Mazzocchi centra la traversa, Dia si divora il pari: in Liguria arriva un altro ko

Si fa sempre più difficile la posizione della Salernitana che a Genova, nell'anticipo della decima giornata, incassa la sesta sconfitta in stagione, la prima della gestione Pippo Inzaghi. A decidere il match del "Ferraris" è un gol di Gudmundsson al 35' del primo tempo. Ma il risultato poteva essere molto più pesante: in avvio Ochoa salva su Dragusin, poi sul corner seguente è il palo a salvare la Salernitana. Il portiere messicano compie almeno altre due parate importanti ma non può nulla sul diagonale dell'islandese che al 35' trova il gol-partita. Nella ripresa Inzaghi prova a cambiare qualcosa, lasciando in panchina Candreva e Bradaric. La Salernitana sale di ritmo, crea qualcosa in più ma non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti di Martinez. Le occasioni migliori arrivano nel finale: Mazzocchi centra la traversa di testa; Dia, da ottima posizione, si divora il pari. Troppo poco per provare a raddrizare una stagione da dimenticare.

GENOA-SALERNITANA 1-0

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (8' st De Winter), Vasquez; Sabelli (48' st Vogliacco), Frendrup, Badelj (13' st Strootman), Malinovskyi (13' st Kutlu), Martin; Retegui (1' st Ekuban), Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Hefti, Matturro, Haps, Galdames, Thorsby, Fini, Puscas. Allenatore: Gilardino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (18' st Ikwuemesi), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore (18' st Legowski), Bradaric (1' st Sambia); Candreva (1' st Bohinen), Cabral (32' st Tchaouna); Dia. A disposizione: Costil, Fiorillo, Daniliuc, Bronn, Martegani, Kastanos, Botheim, Stewart. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia - assistenti: Di Iorio e Bercigli. IV uomo: Tremolada. Var: Mariani/Avar: Di Vuolo

RETE: 35' pt Gudmundsson (G)

NOTE. Ammoniti: Malinovskyi (G), Maggiore (S), Bradaric (S), Bani (G), Gyomber (S), De Winter (G), Ikwuemesi (S). Angoli: 7-0. Recupero: 3' pt - 5' st

51' - Triplice fischio: il Genoa batte 1-0 la Salernitana, decide la rete di Gudmundsson.

48' - Cambio nel Genoa: esce Sabelli entra Vogliacco.

46' - Incredibile occasione per la Salernitana: cross dalla destra di Legowski, Dia tutto solo calcia a lato.

45' - 5' di recupero

41' - Ammonito Ikwuemesi.

40' - Palla gol per la Salernitana: cross dalla destra di Sambia, Mazzocchi colpisce di testa ma centra la traversa.

32' - Cambio nella Salernitana: Tchaouna per Cabral.

26' - Ammonito De Winter.

25' - Ammonito Gyomber: era diffidato, salterà il derby con il Napoli.

18' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Lovato e Maggiore, entrano Ikwuemesi e Legowski.

13' - Doppio cambio nel Genoa: escono Badelj e Malinovskyi, entrano Strootman e Kutlu.

12' - Punizione di Sambia, Bohinen prova ad inserirsi in spaccata ma non riesce a colpire.

8' - Cambio nel Genoa: esce Bani, entra De Winter.

1' - Doppio cambio nella Salernitana: entrano Sambia e Bohinen, escono Bradaric e Candreva. Nel Genoa esce Retegui entra Ekuban.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: si va al riposo con il Genoa avanti 1-0 sulla Salernitana.

46' - Ripartenza della Salernitana: Coulibaly apre per Dia che si accentra e calcia ma la palla si perde alta.

45' - 3' di recupero.

43' - Genoa vicinissimo al raddoppio con Sabelli che calcia ad incrociare, Ochoa si distende e salva la Salernitana. Sul corner successivo trema ancora la difesa granata che, a fatica, riesce a liberare.

42' - Ammonito Bani.

39' - Ammonito per proteste Bradaric.

36' - Ammoniti Malinovski per fallo su Candreva e Maggiore per uno spintone sul centrocampista ucraino.

35' - GOL GENOA - Malinovskyi serve Gudmundsson che salta con una finta di corpo Gyomber e dal limite trova l'angolino alla destra di Ochoa.

33' - Contropiede della Salernitana: Cabral serve in area Dia che calcia: Martinez blocca.

30' - Punizione di Candreva, Coulibaly tocca per Dia che calcia di prima intenzione: Martinez blocca ma l'arbitro aveva fermato il gioco per un'irregolarità. È il primo tiro in porta della Salernitana.

19' - Scontro in area tra Bani e Coulibaly, restano a terra i due giocatori.

17' - Palo del Genoa! Retegui si gira in area e calcia di prima intenzione, la palla sbatte sul palo sinistro della porta difesa da Ochoa. Si salva la Salernitana.

15' - La Salernitana prova a colpire in contropiede ma Cabral, lanciato da Dia, spreca.

4' - Palo del Genoa! Angolo dalla sinistra, Badelj salta più in alto di tutti, la palla sbatte sul palo interno ma non entra.

3' - Miracolo di Ochoa! Angolo battuto dalla destra, Dragusin colpisce di testa ma il messicano salva con un guizzo felino.

2' - Traversone dalla sinistra di Badelj, Gyomber anticipa tutti e spazza in angolo.

1' - Fischio d'inizio: il Genoa gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Due novità in casa Salernitana rispetto alle anticipazioni della vigilia. Tra i pali torna Ochoa, preferito a Costil. In difesa sarà Lovato (e non Daniliuc) a completare il trio con Gyomber e Pirola. In mediana fiducia a Maggiore e Coulibaly con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. Davanti Dia sarà la prima punta con Cabral e Candreva sulla trequarti.