Salernitana, ecco il dato della prevendita per Sampdoria e Napoli Per il derby si attendono ulteriori decisioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza

Dopo il ko subito in casa del Genoa, la Salernitana dovrà affrontare un doppio impegno casalingo, uno in Coppa Italia e un altro in campionato. Martedì i granata (ore 18) affronteranno all'Arechi la Sampdoria per i sedicesimi di Coppa Italia. Fin qui sono stati venduti 3000 biglietti in prevendita di cui 180 per il settore ospiti.

Viaggia a ritmo basso anche la prevendita per il derby contro il Napoli, in programma sabato alle 15. In prevendita sono stati staccati 1000 biglietti a cui vanno aggiunti i quasi 11mila abbonati. Ma il dato è condizionato dalle restrizioni adottate dagli organi di pubblica sicurezza. Al momento, infatti, l'acquisto dei tagliandi è consentito solo aI tifosi possessori di Fidelity Card della Salernitana. Nei prossimi giorni sono attese le determinazioni delle autorità di pubblica sicurezza che potrebbero prendere nuove decisioni in vista del derby campano di serie A.