Salernitana, Iervolino mette tutti sotto esame: 3 partite per scacciare la crisi Sotto osservazione anche il ds Morgan De Sanctis per le scelte fatte in estate

Non è bastato il cambio di allenatore per risollevare la Salernitana ed allontanare lo spettro della retrocessione. E proprio l'andamento deludente della Bersagliera ha spinto il presidente Danilo Iervolino ad avviare una nuova fase di valutazioni. Il numero uno del club ha messo tutti sotto esame ed è pronto a nuove decisioni drastiche se la Salernitana non riuscirà ad invertire la rotta. Le prossime tre partite contro Sampdoria in Coppa Italia e Napoli e Sassuolo in campionato saranno, dunque, decisive per il futuro del cavalluccio marino. Sotto i riflettori è, innanzitutto, la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Le scelte fatte in estate non stanno dando i risultati sperati, per cui Iervolino sta valutando attentamente il da farsi. In caso di mancata svolta, non è da escludere che l'ex Roma possa essere affiancato da un dirigente di esperienza o che si possa consumare un nuovo ribaltone. Alle vicende di campo, infatti, vanno aggiunte le crepe interne allo spogliatoio, manifestate dai comportamenti insofferenti di più un calciatore. Problemi che la Salernitana spera di accantonare con i risultati che dovranno arrivare già a cominciare da martedì in Coppa Italia. Per la sfida con la Sampdoria, intanto, sono stati venduti 3000 biglietti, di cui 180 per il settore ospiti. Procede a piccoli passi anche la prevendita per il derby di sabato contro il Napoli: 1000 i biglietti venduti ma l'andamento è, chiaramente, condizionato dalle numerose restrizioni adottate dalle autorità di pubblica sicurezza.