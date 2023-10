Salernitana, disavventura per un tesserato: incidente stradale in litoranea L'atleta è rimasto illeso e sta bene, danneggiata in modo serio la sua auto

Paura per un difensore della Salernitana che, nel pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo strada la litoranea, nel comune di Pontecagnano Faiano. Fortunatamente l'atleta non ha riportato gravi conseguenze ma l'Audi sulla quale viaggiava ha subito danni ingenti. Il calciatore straniero, al termine della rifinitura, stava rientrando a Salerno dal centro sportivo Mary Rosy quando, per cause ancora ignote, si è scontrato con un mezzo pesante che lo precedeva. Il tamponamento è stato molto violento ma, fortunatamente, il giovane è rimasto illeso e se l'è cavata soltanto con un grande spavento. Sul posto sono arrivati anche i dirigenti della Salernitana che hanno provveduto a garantire supporto al proprio tesserato. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano che hanno effettuato tutti i rilievi per provare a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il calciatore, che era in procinto di scendere in campo domani contro la Sampdoria, dovrebbe essere comunque convocato.