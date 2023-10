Salernitana-Napoli: Curva Nord aperta ai tesserati residenti fuori Campania Via libera anche alla vendita libera nei settori locali

Novità importanti in vista del derby di sabato tra Salernitana e Napoli. La società granata ha comunicato che dalle 14 di martedì 31 ottobre partirà la vendita libera dei tagliandi per la sfida in programma sabato 4 novembre allo stadio Arechi. Inizialmente l'acquisto era stato riservato soltanto ai possessori di Tessera del Tifoso della Salernitana. Da martedì, invece, l'unica prescrizione riguarderà la provincia di residenza: la vendita per i settori locali, infatti, sarà vietata per i residenti delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Per questa sfida non sarà ammesso il cambio utilizzatore per chi acquista il singolo tagliando di accesso. La Salernitana ricorda che sarà possibile acquistare i tagliandi online a questo link e presso i punti vendita TicketOne.

Ma emergono novità importanti anche per il settore ospiti. Da martedì 31 ottobre, infatti, partirà la vendita dei tagliandi di Curva Nord. La vendita per il settore ospiti terminerà alle 19 di venerdì 3 novembre ed è consentita esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori della fidelity del Napoli .

La Salernitana ricorda che sarà possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord esclusivamente online su Ticketone.it al costo di 45 euro.