Concorso in corruzione aggravata, indagato il presidente Danilo Iervolino Nell'inchiesta (che non riguarda il calcio) anche l'avvocato Fimmanò e Miele, membro del cdA granata

Danilo Iervolino è indagato per corruzione aggravata. La Procura di Napoli, come riporta l'agenzia Agi, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’attuale presidente della Salernitana e per altre sei persone. I fatti contestati dalla magistratura risalgono ad un periodo antecedente all’acquisizione del club granata e non sono collegati all’attività calcistica. Tra i sette indagati ci sono anche l’avvocato Francesco Fimmanò e Mario Miele, componente del cdA della Salernitana. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il 24 novembre per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Nell'inchiesta sono coinvolti anche il segretario generale del sindacato Cisal, Franco Cavallaro; il segretario generale del Ministero del Lavoro Concetta Ferrari; Fabia D'Andrea, all'epoca dei fatti vice capo di Gabinetto del ministro del Lavoro e Antonio Rossi.

L'inchiesta dei magistrati napoletani è incentrata su alcuni episodi di presunta corruzione aggravata che ruotano attorno alla scissione parziale asimmetrica del patronato Encal-Inpal in patronato Encal-Cisal e patronato Inpal. La scissione parziale, ottenuta a gennaio 2018, ha consentito di conservare lo status di patronato e, di conseguenza, di mantenere una serie di benefici che, viceversa, in caso di scissione totale sarebbero stati persi. Nell'inchiesta risultano come parti offese il Ministero del Lavoro, il Patronato Inpal e l'Università telematica Pegaso.