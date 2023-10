Salernitana-Sampdoria, i convocati: torna Simy, out Dia e Daniliuc Il bomber senegalese non sarà della partita. Simy potrebbe riassaggiare il prato dell'Arechi

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia tra Salernitana e Sampdoria.

La lista dei convocati: grande attesa per il nigeriano Simy

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.

Out Daniliuc e Dia in via precauzionale

Le assenze più rilevanti sono quelle di Flavius Daniliuc e Boulaye Dia, tenuti a riposo per motivi precauzionali. Torna Simy che, per l'occasione, vestirà la maglia numero 9 (che tante soddisfazioni ha regalato proprio a "Super Pippo). Sarà interessante vedere l'assetto tattico proposto da Inzaghi e cosa succederà nel reparto avanzato, dove si cerca ancora il perfetto sparring partner del bomber senegalese. Il match di oggi contro la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo sembra essere l'occasione perfetta per sperimentare, in vista dell'impegno del 4 novembre contro il Napoli.