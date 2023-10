Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni: si riprova la difesa a quattro In attacco spazio ad un terzetto assolutamente inedito. Attesa per Simy e Bronn

Mister Inzaghi potrebbe scegliere di tornare alla difesa a quattro nel match di Coppa Italia di questo pomeriggio tra Salernitana e Sampdoria. Sarà una giornata di sperimentaizoni per il tecnico granata che spera di trovare buone risposte da Legowski (sempre più vicino alla titolarità anche in campionato) e Bohinen. Occasione anche per Tchaouna e Ikwuemesi per mettersi finalmente in mostra. La novità più importante potrebbe essere, però, il rientro di Bronn dal primo minuto. Nella linea a quattro, ci sarà spazio anche per Sambia, preferito a Bradaric.

Il tecnico aveva affermato in conferenza stampa pre-partita che "Vincere aiuta a vincere e questa squadra ha bisogno di riassaporare il gusto della vittoria. Sono sempre più convinto che usciremo presto da questa situazione, i ragazzi devono avere fiducia e coraggio", spiega Inzaghi

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria. Bronn torna in campo da titolare. Spazio anche per Tchaouna e Ikwuemesi

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Mazzocchi; Legowski, Bohinen, Kastanos; Tchaouna, Botheim; Ikwuemesi.

In panchina: Ochoa, Fiorillo, Bradaric, Pirola, Lovato, Martegani, Coulibaly, Maggiore, Candreva, Cabral, Stewart, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Askildsen, Ricci, Kasami; Delle Monache, La Gumina, De Luca.

In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Buyla, Depaoli, Langella, Girelli, Panada, Vieira, Borini, Verre, Esposito. Allenatore: Andrea Pirlo.

La direzione arbitrale di Salernitana-Sampdoria

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Del Giovane e Massara.

QUARTO UOMO: Di Marco.

VAR: Maggioni.

AVAR: Paganessi.