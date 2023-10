Salernitana-Sampdoria 4-0, Inzaghi: "Dobbiamo continuare a giocare così" Il tecnico granata prova a dare fiducia a tutta la squadra: "Ho l'imbarazzo della scelta"

Filippo Inzaghi si presenta con buon animo in conferenza stampa, sottolineando i risultati positivi. Al di là del passaggio del turno, infatti, si è vista una Salernitana aggressiva, coraggiosa e attenta, seppur contro un avversario modesto come la Sampdoria.

Sulla partita di oggi: "È quello che deve fare questa Salernitana. Ha ripetuto ciò che ha fatto nel secondo tempo di Genova. Sapevo di essere arrivato in una situazione complicata ma sapevo che aveva tutte le capacità. Con questo piglio, questa voglia di giocare alto e rischiare... Noi dobbiamo essere questi. Poi quando ci andremo a giocare le partite così, potremo giocarcele con tutte, non solo per gli scontri diretti. Qualcuno forse si dimentica che nelle ultime 24 partite, questa squadra ne ha vinte appena 4. Adesso ho l'imbarazzo della scelta.

Ikwuemesi necessita tempo. Tchaouna può fare grandi cose

Su Tchaouna e Ikwuemesi. "Oggi abbiamo capito perché Ikwuemesi non giocava dal primo minuto. Al 60esimo non si reggeva più in piedi. Viene anche da un mese di inattività. Loum da quando sono arrivato gioca sempre, ha intraprendenza, deve diventare ancora più concreto. Lo sprono tutti i giorni perché in lui ho visto delle ottime qualità. Se diventa più cattivo come stasera, si prenderà grandi soddisfazioni. Cabral ha fatto gol e Simy si è fatto trovare pronto. Sabato abbiamo una grande partita e ci arriviamo nel migliore dei modi".

Sulla mancanza di bomber Dia, non convocato. "Dia era affaticato ed era inutile rischiarlo. Veniva anche lui da un periodo di fermo. Se c'è questo spirito possiamo giocare anche con tre attaccanti. È chiaro che per farlo dobbiamo alzare la tenuta dei nostri attaccanti. Ikwuemesi è uscito dal campo affaticato e ha anche un problema alla spalla. Questa sera abbiamo ripetuto gli allenamenti degli ultimi giorni e siamo andati bene, sono contento. So di avere tante opzioni.

L'importanza del pressing degli attaccanti secondo Inzaghi

Su difesa e centrocampo. "Questa squadra ha preso tanti gol indipendentemente da quanti giocatori ci siano in linea. Il tema è legato al centrocampo e all'attacco, perché se si pressa con la intensità di questa sera allora è più semplice difendere. Dobbiamo avere il coraggio di giocare. Il nostro pubblico merita di vederci giocare così. È anche legittimo che il pubblico sia arrabbiato. Dobbiamo trasformare i fischi in applausi".

Nel focus su Maggiore e il suo ruolo in campo, Inzaghi non ha dubbi. "Maggiore è una mezz'ala e basta, ma nel mio centrocampo non può mai mancare un giocatore di qualità. Lui ha aiutato da vertice basso ma per me è una mezz'ala e mi auguro che sia capace di fare quei 5-6 gol importanti".