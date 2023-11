Salernitana-Napoli, il prefetto Esposito: "Massima attenzione per la sicurezza" In vista del derby all'Arechi predisposto il piano per evitare tensioni

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito era presente alla commemorazione per i quattro giovani che persero la vita nella tragedia del rogo del treno Piacenza-Salerno. In occasione della solenne commemorazione - organizzata dal Salerno Club 2010 e a cui hanno partecipato le istituzioni e una delegazione della Salernitana -, si è chiesto anche sugli ultimi dettagli per la complicata sfida di sabato tra Salernitana e Napoli.

Un piano completo e calibrato: le parole del prefetto Esposito

Per il prefetto Francesco Esposito, "Ci si appresta alla partita con la massima attenzione. È stata data sicurezza attraverso più di un provvedimento. La disposizione dei servizi è stata calibrata sulla delicatezza dell'evento e sul numero di persone previste. Sono stati adottati una serie di dispositivi nei giorni scorsi su indicazione del comitato d'analisi degli eventi sportivi, e anche integrandoli con altri, per evitare che ci siano commistioni tra le due tifoserie. Faccio un appello ad entrambe le tifoserie: che possa essere una bella giornata di sport, vissuta in un clima di serenità, e che vinca il migliore". Il prefetto aggiunge parole di fiducia. "C'è un rischio immanente ma ci stiamo attrezzando per qualsiasi evenienza. Confidiamo nel senso di sportività della tifoseria locale e anche di coloro che sosterranno il Napoli".