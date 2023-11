Salernitana, nel derby contro il Napoli prove di 4-3-3 per Inzaghi L'allenatore studia le soluzioni tattiche: venerdì rifinitura e conferenza pre-gara

Cresce l'attesa a Salerno per il derby in programma sabato pomeriggio, quando all'Arechi è atteso il Napoli. Contro i campioni d'Italia Filippo Inzaghi studia soluzioni tattiche che possano confermare quanto di buono visto in Coppa Italia.

Certo, il test è notevolmente differente: rispetto ad una Samp in crisi e nei bassifondi della serie B, sabato ci sarà da soffrire contro un Napoli finora non brillante ma comunque di livello.

L'allenatore pronto a confermare il 4-3-3 visto in Coppa Italia. In difesa, out Gyomber per squalifica ma torna Fazio.

In attacco, oltre al titolarissimo Boulaye Dia si contenderanno due maglie Cabral, Ikwuemesi, Candreva e Tchaouna.

Nella zona mediana, di fianco all'insostituibile Coulibaly, agiranno Bohinen e Maggiore. Le ultime riserve saranno sciolte nella seduta di rifinitura in programma venerdì. E sempre venerdì è prevista la conferenza stampa nella quale mister Inzaghi presenterà il derby.