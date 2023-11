Salernitana, un tridente dinamico per provare ad arginare il Napoli Inzaghi pronto a lanciare Daniliuc sulla corsia di destra e Mazzocchi a sinistra

Pippo Inzaghi sfruytterà la seduta di rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Anche se il tecnico della Salernitana, ancor di più dopo il test di martedì in Coppa Italia, sembra avere le idee chiare. Contro il Napoli bisognerà provare a non farsi schiacciare per tenere testa alla formazione azzurra. Pertanto l'allenatore dei granata è pronto a schierare una squadra versatile e capace di cambiare pelle a partita in corso. La Salernitana, salvo sorprese, scenderà in campo con il 4-3-2-1 che, a seconda delle fasi di gioco, potrà trasformarsi in un 4-3-3. Davanti, infatti, insieme a Dia dovrebbero trovare spazio Cabral e Tachaouna, due esterni che potrebbero giocare sia da sottopunta che sulle corsie esterne. In difesa, invece, si ripartirà dalla linea a quattro: Fazio, recuperato, prenderà il posto dello squalificato Gyomber e farà coppia con Pirola al centro. Novità, invece, riguarderanno i terzini: a destra si posizionerà Daniliuc (in vantaggio su Bronn) per provare ad arginare KvaKvaratskhelia, mentre a sinistra sarà adattato Mazzocchi che dovrebbe vincere il duello con Bradaric. In mediana, dopo la buona prova disputata in Coppa, fiducia a Bohinen che sarà il perno centrale tra Coulibaly e Maggiore.