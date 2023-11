Salernitana-Napoli, granata in campo con una divisa speciale: tifosi divisi Per il derby realizzato un completino d'eccezione che ricorda il castello Arechi

La Salernitana ha mostrato la divisa speciale che verrà indossata dalla Salernitana nel derby contro il Napoli. Il tema è l'Identità Tradizionale. In collaborazione con Zeus, i granata scenderanno in campo con un completino che rievoca il castello Arechi.

Come riporta la stessa società attraverso i suoi canali, questa divisa si chiama "Arechi Kit": Ispirazione territoriale, tradizioni e tecnologia waveknit. Si ricorda che Il nuovo kit special è disponibile da oggi in esclusiva presso lo Store ufficiale (Piazza Caduti Civili di Guerra) e sull'e-commerce granata.

Le critiche verso la scelta della società

C'è da dire che, vista l'occasione, tanti tifosi hanno storto il naso, volendo vedere la maglia granata piuttosto che una dai colori non-tradizionali. Per un tifoso si tratta di una "Pessima idea: con la squadra ultima in classifica, che non ha dimostrato gioco e carattere, nel derby si sceglie di rinunciare ai colori granata nei quali tutta la città si identifica". Anche un altro commentatore sui social della Salernitana replica: "Maglia granata, in casa sempre e fuori tutte le volte che è possibile. Il resto non è merchandising. Presidente, ti osanno e perdono ogni tuo eventuale errore, ma su questo punto secondo me non si può transigere". Pochissimi i commenti a favore, segno di un momento di particolare tensione tra società e tifoseria.