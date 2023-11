Salernitana-Napoli, i convocati di Inzaghi: all'appello manca solo un difensore Torna a disposizione Fazio che partirà titolare nel quartetto difensivo

Nessuna sorpresa per la Salernitana che per il derby contro il Napoli potrà contare su tutti gli effettivi. L'unica defezione è quella di Gyomber, squalificato e costretto a saltare il match contro i partenopei. Tra i convocati non c'è ancora Simy: il nigeriano, nonostante la buona prova disputata in Coppa Italia, non è stato ancora inserito in lista in quanto per farlo la Salernitana dovrebbe escludere qualche altro tesserato. La situazione, dunque, resta per il momento in stand-by.

SALERNITANA-NAPOLI: I CONVOCATI DI FILIPPO INZAGHI

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio effettuata al Mary Rosy il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Napoli.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna.