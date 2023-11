Derby Salernitana-Napoli: Inzaghi per rinascere, Garcia per resistere Alle 15 all'Arechi va in scena la sfida tra squadre campane: le probabili formazioni

Da calciatore di partite importanti ne ha vinte tante. Ora Pippo Inzaghi dovrà provare a trasmettere la sua mentalità vincente alla Salernitana per a tenere testa ai campioni d'Italia in carica del Napoli. Sulla carta non c'è partita. Ma la squadra granata (che per l'occasione indosserà una - discussa - divisa speciale bianca dedicata alla storia della città) proverà a sovvertire gli equilibri per iniziare la risalita. Dall'altra parte, però, ci sarà un Napoli che ha necessità di continuare la rincorsa, anche per dare stabilità alla panchina di Garcia.

Saranno le stesse ambizioni, dunque, ad animare il derby campano di serie A. Non a caso i due allenatori dovrebbero giocarsi la partita con moduli a specchio. Inzaghi riproporrà il 4-3-3 visto in Coppa Italia, inserendo un veterano per reparto: tra i pali Ochoa; in difesa Fazio; in mediana Maggiore e davanti Candreva. Per il resto giocherà chi ha dimostrato di avere più fame. Daniliuc sarà schierato da terzino bloccato per provare ad arginare Kvaratskhelia; dall'altra parte giocherà Mazzocchi, napoletano di Barra che sente particolarmente il derby. L'azzurrino Pirola completerà il reparto con Fazio. Bohinen sarà il perno centrale con Coulibaly e Maggiore ai suoi fianchi. Davanti agirà il tridente formato da Candreva, Dia e Tchaouna.

Il Napoli, privo dello squalificato Natan, risponderà con il consueto 4-3-3. Davanti a Meret spazio a Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani ed Olivera. Lobotka sarà il perno della mediana con Anguissa e Zielinski mezzali. Davanti, senza Osimhen, fiducia a Raspadori con Politano e Kvaratskhelia esterni.

SALERNITANA-NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Dia, Candreva. In panchina: Costil, Fiorillo, Bradaric, Sambia, Martegani, Botheim, Stewart, Kastanos, Cabral, Ikwuemesi, Bronn, Lovato, Legowski. Allenatore: F. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Juan Jesus, Mario Rui, Demme, Elmas, Zerbin, Simeone, Lindstrom. Allenatore: Garcia

ARBITRO: Rapuano di Rimini – assistenti: Liberti e Colarossi – IV uomo: Camplone. Var: Liberti / Avar: Longo