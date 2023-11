Salernitana, fuorigioco sul vantaggio del Napoli: la rabbia di Ochoa Marelli spiega: “Posizione irregolare ma il Var non poteva intervenire”

Sta facendo molto discutere l'episodio da cui nasce il vantaggio del Napoli nel derby contro la Salernitana. L'azione, infatti, è viziata da un evidente fuorigioco di Olivera, non ravvisato dall'assistente. Il gol arriva nel possesso successivo, ragion per cui il Var non poteva intervenire. Chiara la spiegazione data dagli studi di DAZN dall'esperto arbitrale Luca Marelli. "L’azione nasce sulla destra dell’attacco del Napoli. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, c’è un passaggio di Di Lorenzo per Olivera che è in fuorigioco. Dopo Bradaric e Legowski controllano il pallone, il Napoli lo recupera e segna con Raspadori. Il fuorigioco c’è, ma andava rilevato in campo perché il VAR non poteva tornare indietro al possesso precedente”.

In campo sia Ochoa che Pirola avevano subito alzato il braccio per segnalare il fuorigioco ma l'assistente ha tenuto la bandierina bassa. Il portiere messicano sui social ha postato il fotogramma, accompagnato da una emoticon che ritrae una faccina arrabbiata. Chiara la contestazione che, tuttavia, è rimasta isolata. Nessun dirigente della Salernitana ha, infatti, preso posizione nel post-gara. L'errore, in ogni caso, non può rappresentare un alibi per una sconfitta abbastanza netta e che lascia tanti dubbi sul futuro della Salernitana.