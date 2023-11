Salernitana, ladri in azione al centro sportivo: prelevati pc, tv e Gps Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia

Il momento della Salernitana non è soltanto nero dal punto di vista sportivo. La società granata, infatti, nella giornata di venerdì ha subito un furto all'interno del centro sportivo Mary Rosy. Intorno all'ora di pranzo i ladri hanno fatto irruzione nella struttura, trafugando diversi oggetti di valore. Secondo quanto denunciato dai rappresentanti del club, i malviventi hanno portato via un televisore, un Ipad, pc portatili, 5 caricabatterie, orologi Garmin, cronometri ed altro materiale di scarso valore. Un danno importante per la Salernitana che utilizzava quelle apparecchiature per monitorare le performance dei calciatori e gestire il lavoro sul campo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. L'episodio, chiaramente, non è assolutamente collegato alle vicende sportive del cavalluccio marino.