Salernitana, ribaltone in Primavera: esonerato Gennaro Scarlato Colantuono cambia il quarto allenatore in due anni: in arrivo c'è Alessandro Boccolini

I venti di crisi aleggiano anche sul settore giovanile della Salernitana. Ed è per questo che la società del presidente Danilo Iervolino ha deciso di esonerare Gennaro Scarlato, allenatore che era arrivato quest'anno sulla panchina della Primavera. L'ufficialità dell'esonero è arrivata in mattinata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della formazione Primavera il sig. Gennaro Scarlato.

Nel ringraziarlo per l’impegno profuso, la società gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera", la nota diffusa dalla Salernitana.

Scarlato in 7 partite aveva collezionato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte) con i granatini che sono al terzultimo posto in classifica. Il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono ha, così, deciso di optare per il cambio di allenatore. Una decisione inedita e che, tra l'altro, fa seguito a quella presa già lo scorso anno quando sempre Colantuono decise di esonerare Luca Fusco e di affidare la panchina a Rodolfo Vanoli che non riuscì ad evitare la retrocessione, poi annullata dal ripescaggio. Ora la Salernitana sembra intenzionata ad affidare la panchina della Primavera ad Alessandro Boccolini, allenatore che vanta una lunga esperienza nel settore giovanile. Sarà il quarto allenatore per la Primavera in appena due anni. Non proprio un segnale incoraggiante per rilanciare la cantera granata...