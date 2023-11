Salernitana: De Sanctis sfiduciato, Iervolino a caccia del successore A Salerno impazza il toto-nomi per la possibile sostituzione

È iniziata la settimana di lavoro che porterà la Salernitana alla sfida sul campo del Sassuolo in programma venerdì. Inzaghi sta provando a risollevare il morale del gruppo ma la confusione che ruota attorno all'ambiente granata, di certo, non lo aiuta. Da ore impazza il toto-nomi per la possibile sostituzione di Morgan De Sanctis: il direttore sportivo è stato ufficialmente sfiduciato ma la proprietà non gli ha ancora comunicato nulla. Contemporaneamente, però, sono stati avviati i contatti per individuare il possibile successore che potrebbe insediarsi durante la sosta del campionato. Sabato non è passata inosservata la presenza di Daniele Faggiano sugli spalti dell'Arechi. Più defilate le candidature di Pasquale Foggia e Fabio Lupo. Nel toto-nomi è finito anche l'ex milanista Ricky Massara ma la pista, al momento, appare molto complessa. Non è da escludere, però, anche un possibile nome a sorpresa.