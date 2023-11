Salernitana, tegola per Cabral: un mese di stop per l'attaccante Confermata la lesione muscolare al polpaccio. Ma dal sito ufficiale scompare la data

La Salernitana dovrà fare a meno di Jovane Cabral per almeno un mese. La società granata ha confermato l'esito dell'infortunio nel bollettino diramato nel pomeriggio. Il calciatore in giornata si è sottoposto ad un nuovo controllo radiologico presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che "ha confermato la lesione muscolare post-traumatica di media entità a carico del polpaccio destro". L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico.

Singolare (e insolita) anche la scelta comunicativa della Salernitana che, inizialmente, aveva reso noto che la lesione era stata "riportata in data 1/11/23". Un dettaglio che, poco dopo, è scomparso dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Inzaghi, infatti, in conferenza stampa aveva spiegato che venerdì (3 novembre) il capoverdiano aveva accusato un fastidio muscolare nel giorno della rifinitura ma era stato comunque inserito nella lista dei convocati.

Cabral ne avrà per almeno un mese. Non è da escludere, a questo punto, che possa far spazio in lista a Simy in modo da garantire una soluzione offensiva in più a Inzaghi.