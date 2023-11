Salernitana, summit Iervolino-De Sanctis: fiducia a tempo per il ds La società ha sondato anche altri profili ma intanto riconferma l'attuale direttore sportivo

La partita di Sassuolo sarà spartiacque per il futuro della Salernitana e, soprattutto, per quello di Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo granata ieri ha incontrato a Roma il presidente Danilo Iervolino, ricevendo una fiducia...a tempo. La proprietà, infatti, ha fornito rassicurazioni al dirigente che, tuttavia, sa di essere costantemente sotto osservazione. Le scelte fatte in estate (quando il dirigente aveva presentato anche le dimissioni, poi respinte) non stanno pagando e la classifica disastrosa dei granata potrebbe indurre Iervolino a sfruttare la sosta del campionato per mettere in campo una nuova rivoluzione.

Non a caso la società in questi giorni si è guardata intorno, allacciando contatti e sondando disponibilità. Un modo, probabilmente, per avere un quadro chiaro della situazione e poter scegliere la strada migliore da percorrere in caso di ribaltone.

Per ora, però, De Sanctis resta al suo posto e, almeno fino alla trasferta di Sassuolo, sarà il direttore sportivo della Salernitana. La speranza di Iervolino è che già in Emilia possa arrivare una risposta convinta da parte dei granata, al fine di cominciare la risalita. Viceversa il patron avvierebbe una nuova fase di riflessione per provare a imboccare la strada giusta per uscire dalla crisi.