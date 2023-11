Restyling Arechi, lo studio: "Lavoro per quasi mille persone" La società Open Economics prevede che ci sarà una ricaduta di più del doppio dell'investimento

La società Open Economics ha elaborato un prospetto economico riguardante l'investimento "monstre" della Regione Campania per la ristrutturazione e restyling dello Stadio Arechi di Salerno. Il progetto di restyling è stato presentato qualche mese fa dallo studio BUROMILAN e vede 9 vertenti di azione diverse, con la copertura e il completo rifacimento della facciata che "dominano" i lavori.

La società ha elabotrato il report in vista dell'ammodernamento dei due impianti, quello di Napoli e quello di Salerno, dove i lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno, utilizzando fonti pubbliche derivanti dagli studi di fattibilità dei progetti e da altre fonti giornalistiche. I dati sono stati tradotti ed elaborati con un modello di Matrice di contabilità sociale multiregionale italiano.

Un impatto economico di più del doppio dell'investimento e lavoro per quasi mille persone

Come già risaputo i lavori di ristrutturazione per lo stadio Arechi di Salerno ammontano a un totale di 95 milioni di euro. L'impatto economico dei lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi di Salerno è stimato essere di 222 milioni di euro. Altro elemetno chiave è che durante i lavori di ristrutturazione, si prevede che saranno impiegate 970 persone. I redditi per le famiglie generati da questa ristrutturazione saranno di 220 milioni di euro.

Entrate fiscali superiori all'investimento: la previsione

Ultimo punto rilevante elaborato da Open Economics riguarda le entrate fiscali generate da questa ristrutturazione, che sono stimate in 99 milioni di euro. Di questi, circa il 35% di questo gettito fiscale sarà destinato alla Campania. In soldoni, corrisponderebbe a poco meno di 35 milioni che rientrerebbero nelle casse della Regione.