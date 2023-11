Sassuolo-Salernitana, Inzaghi cerca il blitz per dare un calcio alla crisi Granata in campo con il 4-3-2-1, chance dal 1' per Bohinen e Maggiore

La Salernitana va a caccia del blitz sul campo del Sassuolo per provare a dare un calcio alla crisi e tornare in corsa per la salvezza. Alle 18.30 i granata scendono in campo al Mapei Stadium in un match che può valere tanto anche per il futuro del direttore sportivo Morgan De Sanctis e del tecnico Pippo Inzaghi. L'allenatore, fin qui, non è riuscito a dare la scossa ai granata che hanno urgenza d'invertire la rotta per evitare di perdere contatto dalla zona salvezza.

La Salernitana scenderà in campo con il modulo ad albero di Natale (4-3-2-1) ma Inzaghi presenterà diverse novità. In difesa tornerà dal 1' Gyomber accanto a Pirola; a destra dovrebbe avere una chance Daniliuc, mentre a sinistra agirà Mazzocchi al posto di Bradaric. In mediana chance per Bohinen con Coulibaly e Maggiore mezzali. In avanti sarà Ikwuemesi la prima punta con Dia e Tchaouna a supporto. Candreva partirà dalla panchina e dovrebbe avere spazio a partita in corso; stesso discorso anche per Simy, alla sua prima convocazione.

SASSUOLO-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide, Mulattieri, Volpato, Racic, Castillejo, Defrel. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Dia; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Fiorillo, Lovato, Fazio, Bradaric, Sambia, Legowski, Martegani, Kastanos, Botheim, Candreva, Stewart, Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Ghersini di Genova - assistenti: Lo Cicero e Trasciatti. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni/Avar: Meraviglia