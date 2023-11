Salernitana, Granatissimi va in onda lunedì 13 novembre su Ottochannel Con la sosta non si ferma l'approfondimento dedicato ai colori granata

Nonostante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, “Granatissimi” non si ferma. Il programma di Ottochannel tv dedicato alla Salernitana andrà regolarmente in onda la prossima settimana. Per motivi di palinsesto la trasmissione sarà anticipata a lunedì 13 novembre alle 21, chiaramente sempre sul canale 16 del digitale terrestre.

In studio con Carla Polverino ci saranno gli opinionisti Tommaso D’Angelo e Peppe Iannicelli che analizzeranno il delicato momento attraversato dalla Salernitana insieme a tifosi e addetti ai lavori.

News, approfondimenti, interviste e collegamenti in diretta per fornire restare sempre aggiornati sulle vicende di casa granata.

Come sempre ampia interazione: i tifosi avranno la possibilità di intervenire in diretta durante la trasmissione, chiamando la redazione di Salerno allo 089/252486, al numero verde gratuito 800/919 002 o anche inviando un messaggio sms o whatsapp al 342/8725223.

Un appuntamento da non perdere su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre.