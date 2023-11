Salernitana, Super Pippo prepara il richiamo di preparazione La sosta servirà a mettere benzina nelle gambe per affrontare il rush finale del girone d'andata

Le sconfitte subite da Verona e Cagliari hanno permesso alla salernitana di recuperare un punticino sulle dirette concorrenti per la corsa salvezza. Un piccolo passo in avanti che, pur lasciando i granata all'ultimo posto, consentirà agli uomini di Inzaghi di affrontare la sosta del campionato con un pizzico di fiducia in più. Il tecnico approfitterà della settimana senza partite per effettuare un richiamo di preparazione, nella speranza di ritrovare quanto prima una condizione atletica brillante. La partita di Sassuolo, infatti, ha confermato le difficoltà fisiche dei granata che, dopo aver giocato a mille la prima mezz'ora, sono calati vistosamente, subendo il ritorno degli emiliani. Un gap che Super Pippo ed il suo staff intendono colmare quanto prima, anche per affrontare al meglio l'ultima parte del girone d'andata che vedrà la Salernitana affrontare soprattutto le squadre d'alta classifica.