Salernitana, una sosta per riordinare le idee e ricaricare le pile La piazza chiede l'ingaggio di un dg che possa mettere ordine nello spogliatoio

La sosta del campionato servirà alla Salernitana per riordinare le idee in società e per provare a cercare le energie giuste per avviare la rincorsa salvezza. Le partite della domenica, infatti, hanno complicato nuovamente la classifica dei granata, scivolati a -5 dal quartultimo posto dell'Empoli. Un margine notevole e che riduce al massimo il margine di errore per la formazione di Pippo Inzaghi.

Rebus De Sanctis, la piazza chiede un dg

I tifosi, però, sperano che la settimana senza partite possa servire anche alla società per mettere ordine al suo interno e chiarire alcuni aspetti irrisolti. A cominciare dalla posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis, fortemente ridimensionato ma il cui futuro appare ancora incerto. La piazza spinge per l'ingaggio di un direttore generale che possa mettere ordine nello spogliatoio e, magari, far sentire il suo peso anche sul mercato. Ma per il momento la società non ha sciolto le riserve e valuta più soluzioni. Una situazione che, di certo, non aiuta e che contribuisce ad alimentare quel clima di confusione che da settimane aleggia sulla Salernitana.

Inzaghi prova a ricaricare le pile

In un contesto non semplice, Pippo Inzaghi sta provando a risalire la china. Il tecnico approfitterà della sosta per effettuare un richiamo di preparazione, in modo da migliorare la condizione atletica del gruppo. L'allenatore piacentino, infatti, più volte ha lasciato intendere di aver trovato un gruppo scarico e che in queste settimane sta, gradualmente, ritrovando una condizione atletica accettabile.