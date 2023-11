Nazionale Salernitana: gioia per capitan Pirola, Gyomber vola ad Euro 2024 Il calciatore dell'under 21 mette la firma sulla vittoria per 7-0 degli azzurrini su San Marino

Giornata più dolce che amara per i primi impegni in nazionale dei giocatori granata. Nella giornata di ieri 16 novembre hanno giocato Pirola, Kastanos e Gyomber. Oggi, venerdì 17 novembre, tocca a Coulibaly e Legowski.

Capitan Pirola ci mette la firma

Era una partita da vincere e gli azzurrini non hanno steccato. San Marino U21-Italia U21 finisce con un secco 0-7 per gli azzurri. Nota positiva per i granata è che ad aprire le marcature è stato proprio il capitano degli azzurrini, Lorenzo Pirola. Il difensore della Salernitana ha aperto il match dopo appena 5 minuti di gioco mettendo a segno il gol del vantaggio da assist di Volpato. Gli azzurrini, poi, sono stati in pieno controllo del match e hanno via via dilagato. L'Italia U21 si conferma difesa meno battuta delle qualificazioni, con nessun gol subito in quattro incontri. Gli azzurrini guidati da un'altra vecchia conoscenza della Salernitana, Bollini, sono primi nel girone di qualificazione con 10 punti ottenuti in 4 giornate, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio.

Kastanos tra i pochi salvabili di Cipro

L'ex pupillo di Paulo Sousa, Grigoris Kastanos, se l'è dovuta vedere con la temibile Spagna formata da un gruppo di "ragazzini terribili". Le furie rosse hanno vinto con netto 1-3 in casa di Cipro e sono sempre più primi nel girone, con 6 vittorie e una sola sconfitta. La rappresentanza dell'isola dell'Egeo, invece, è ancorata a 0 punti. Nemmeno un pareggio ottenuto in sette incontri. Kastanos, comunque, si conferma tra i pochi che merita quasi sempre la sufficienza.

Gyomber titolare nella vittoria pirotecnica della Slovacchia sull'Islanda e vola agli europei

Uno dei leader della retroguardia granata, Norbert Gyomber, è stato schierato come terzino destro nell'aggressivo 4-3-3 di mister Calzona (italiano). Una partita senza esclusioni di colpi che ha visto gli attacchi protagonisti in positivo. Il tabellino finale recita, infatti, 4-2 per la Slovacchia. Gyomber sufficiente per i suoi, ha comunque giocato per tutti e 90 i minuti di gioco più recupero. L'eroe di giornata è stato Haraslin che con 2 gol e 1 assist ha regalato non solo la vittoria alla sua Slovacchia, ma anche il pass per i prossimi europei.

Oggi scendono in campo Coulibaly e Legowski

Questa sera dovrebbe toccare a due elementi chiave del centrocampo granata. Lassana Coulibaly, leggermente sottotono nelle ultime uscite, giocherà con il suo Mali contro il Ciad alle ore 20:00. Poi, potrebbe esserci la prima storica occasione per Mateusz Legowski di esordire in nazionale maggiore. La Polonia giocherà contro la Repubblica Ceca in un piccolo classico dell'Europa centrale.