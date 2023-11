Salernitana, Faggiano: "Nessuna chiamata da Salerno, Iervolino sa dare stimoli" VIDEO - Il direttore sportivo ospite al Festival del calcio italiano: "Salvezza è ancora possibile"

Dice di non essere stato contattato dalla Salernitana. Ma preferisce non rispondere su cosa risponderebbe qualora gli arrivasse una chiamata dal presidente Danilo Iervolino. Daniele Faggiano, direttore sportivo che nelle scorse settimane è stato accostato alla società granata in caso di esonero di Morgan De Sanctis, ha fatto tappa a Salerno per partecipare al festival del calcio italiano, l'evento promosso dal giornalista Donato Alfani.

Prima di prender parte ad un incontro-dibattito sulla crescita di nuove figure professionali nel mondo del calcio, Faggiano ha parlato dell'attuale momento attraversato dalla Salernitana. Pur senza entrare nel merito di ciò che sta accadendo, il direttore sportivo ha speso parole di elogio per il presidente Danilo Iervolino, ritenendo che il cavalluccio marino possa essere ancora in corsa per la salvezza. "Probabilmente è stato raccolto molto meno di quanto ci si aspettava ma quanto accaduto due anni fa proprio alla Salernitana lascia intendere che tutto è ancora possibile. Con i tre punti basta poco. Iervolino è una persona che ha molti stimoli e sono convinto che possa trasmetterli, insieme a tutto il suo staff, anche all'ambiente".