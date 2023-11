Ansia Salernitana: infortunio per Ochoa in Nazionale, dubbio Coulibaly Solo panchina per Legowski con la Polonia: il centrocampista tornerà in Under 21

Mentre l'Italia ricacciava indietro lo spauracchio della Macedonia del Nord (vincendo con un netto 5-2 e avvicinandosi alla matematica qualificazione ai prossimi europei), sono scese in campo anche Polonia e Mali. Nella notte, il Messico di Ochoa cade di fronte all'Honduras e, soprattutto, perde il suo capitano.

Apprensione per Ochoa: Messico sconfitto e "Memo" out

La nota peggiore di giornata riguarda il possibile infortunio patito dal capitano della Tri, Guillermo Ochoa, che nel match contro l'Honduras (quarti di finale di Nations League della Concacaf) è dovuto uscire al 22esimo minuto a causa di un violento contrasto di gioco. La saracinesca granata potrebbe lasciare il ritiro e tornare a Salerno per le valutazioni del caso. Al termine del match si è comunque presentato in sala stampa, spiegando che "potrebbe trattarsi soltanto di un problema muscolare". La Salernitana sta monitorando la situazione ed ha già avviato i contatti con il portiere e con la Federazione messicana.

Solo panchina per Legowski, martedì ritorno in Under 21

Mateusz Legowski, arruolato in extremis dalla Polonia, non è sceso in campo nella partita pareggiata per 1-1 tra Polonia e Repubblica Ceca. I biancorossi hanno sprecato l'opportunità di sorpassare i diretti concorrenti per il secondo posto in classifica, che vale la qualificazione matematica ai prossimi europei. Sarebbe stata un'emozione speciale per il centrocampista granata, considerata la cornice di pubblico (praticamente sold out il Narodowy di Varsavia) e la posta in palio. Nelle prossime ore Legowski dovrebbe lasciare il ritiro della Nazionale maggiore per arruolarsi all'Under 21 - di cui è un pilastro - per la sfida in programma martedì in Germania.

Coulibaly tenuto a riposo nella vittoria sul Ciad che inaugura le qualificazioni ai mondiali

In Africa è nel frattempo cominciato il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali di calcio. Nella giornata di ieri è sceso in campo anche il Mali di Lassana Coulibaly, che ha ospitato la meno quotata compagine del Ciad. La rappresentativa maliana ha vinto per 3-1, pur faticando più del previsto (il gol del definitivo vantaggio è giunto solo al 77esimo minuto). Lassana Coulibaly non è sceso in campo: una circostanza che non è passata inosservata a Salerno dove si è temuto per un possibile infortunio da parte del centrocampista. La scelta, tuttavia, dovrebbe essere di natura tecnica, anche perché la Salernitana non ha ricevuto comunicazioni.

Probabile, quindi, un impiego di Coulibaly nell'incontro con la Repubblica Centro Africana (lunedì 20 novembre), per la seconda giornata del girone di qualificazione per i prossimi mondiali di USA, Messico e Canada.

È il turno di Dia. E può esserci anche Stewart

Infine, in quello che sarà un lungo sabato calcistico, l'attaccante del Senegal, Boulaye Dia potrebbe scendere in campo con la sua nazionale nel match di apertura di qualificazione ai mondiali contro il Sudan del Sud. Il calciatore della Salernitana aveva accusato un fastidio alla caviglia che, tuttavia, non dovrebbe impedirgli di essere della partita. Alle 16:30 italiane, inoltre, occasione anche per Stewart (Giamaica) che gioca le sue carte contro il ben più quotato Canada. Anche qui, l'incontroè valido per i quarti di finale di Nations League della Concacaf.