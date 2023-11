A Salerno la 12esima edizione del Gran Galà del Calcio: tutti i premiati Tanti riconoscimenti per le squadre campane: è di Antonio Candreva il gol più bello della A

Nella cornice del Saint Joseph Resort, a Salerno, l'edizione 2023 del Festival del Calcio Italiano, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, giunge all'evento culminante del programma: il Gran Galà del Calcio.

Rinomato ed atteso da migliaia di italiani, il Gran Galà del Calcio torna martedì 21 novembre ad aprire le proprie porte ai campioni del sistema calcistico italiano e alle personalità di spicco del settore, premiando chi nel corso della stagione 2022/23 si è contraddistinto per i suoi risultati sportivi ed umani.

Martedì 21 novembre, tuttavia, non sarà solamente la notte delle stelle per eccellenza, ma anche la notte dedicata alla solidarietà e al supporto alla ricerca. Il Gran Galà del Calcio sarà accompagnato, anche in questa edizione, dal Football Gala Charity Dinner. Il Festival del Calcio Italiano, rinnovando il proprio impegno sociale e comunitario, organizza una cena benefica con prodotti provenienti dalle eccellenze locali, i cui proventi finali raccolti saranno devoluti per la lotta alla distrofia muscolare.

Sono centinaia, anche in questa XII edizione, i premiati nella prestigiosa serata del Gran Galà del Calcio. Dalla Serie A alla Serie D, rivolgendo il proprio sguardo al mondo dei Media e dell'informazione.

Di seguito l'elenco completo dei premiati:

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE A

Miglior Portiere dell’anno – Ivan PROVEDEL

Miglior Difensore dell’anno – Nicolò CASALE

Miglior Centrocampista dell’anno – Riccardo ORSOLINI

Miglior Attaccante dell’anno – Ciro IMMOBILE

Miglior Calciatore dell’anno – Giovanni DI LORENZO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno – Fabiano PARISI

Miglior Gol dell’anno – Antonio CANDREVA

Miglior Procuratore dell’anno – Mario GIUFFREDI

Miglior Allenatore dell’anno – Luciano SPALLETTI

Miglior Giovane Allenatore dell’anno – Raffaele PALLADINO

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Gennaro DELVECCHIO

Miglior Responsabile Area Scouting – Maurizio MICHELI

Miglior Club dell’anno – SSC NAPOLI

Miglior Presidente dell’anno – Aurelio DE LAURENTIIS

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno – Pantaleo CORVINO

Miglior Direttore Sportivo dell’anno – Cristiano GIUNTOLI

Miglior Addetto Stampa dell’anno – Arturo MASTRONARDI

Miglior Team Manager – Matteo TAGLIACARNE

Miglior Club per aver giocato con più calciatori italiani – AC MONZA

Miglior Responsabile Comunicazione – Daria NICOLI

Miglior Arbitro C.A.N. Serie A e B – Fabio MARESCA

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A – Massimiliano IRRATI

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno – Luca RANIERI

Miglior Esordiente dell’anno – Salvatore ESPOSITO

Premio Gestione Social – SALERNITANA

Premio alla Carriera – Faustino CANÉ

Premio Speciale – Antonio Pio IERVOLINO

Premio Speciale – Giulio MAGGIORE

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE A – TOP 11

Miglior Portiere TOP 11 – Alex MERET

Miglior Terzino Destro TOP 11 – Pasquale MAZZOCCHI

Miglior Terzino Sinistro TOP 11 – Cristiano BIRAGHI

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Giorgio SCALVINI

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Federico BASCHIROTTO

Miglior Centrocampista Laterale Destro TOP 11 – Matteo POLITANO

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro TOP 11 – Mattia ZACCAGNI

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Nicolò BARELLA

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Davide FRATTESI

Miglior Attaccante TOP 11 – Domenico BERARDI

Miglior Attaccante TOP 11 – Stephan EL SHAARAWY

Miglior Mister TOP 11 – Maurizio SARRI

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE B

Miglior Portiere dell’anno – Stefano TURATI

Miglior Difensore dell’anno – Federico BARBA

Miglior Centrocampista dell’anno – Michael FOLORUNSHO

Miglior Attaccante dell’anno – Matteo BRUNORI

Miglior Calciatore dell’anno – Giuseppe CASO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno – Gabriele CAPANNI

Miglior Gol dell’anno – Anthony PARTIPILO

Miglior Procuratore dell’anno – Giovanni TATEO

Miglior Procuratore dell’anno – Valeriano NARCISI

Miglior Procuratore dell’anno – Carmine PARLATO

Miglior Allenatore dell’anno – Fabio GROSSO

Miglior Giovane Allenatore dell’anno – William VIALI

Miglior Presidente dell’anno – Luigi DE LAURENTIIS

Miglior Direttore Sportivo dell’anno – Ciro POLITO

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno – Stefano MARCHETTI

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Alessandro FRARA

Miglior Responsabile Area Scouting – Gianluca LONGO

Miglior Club per aver giocato con più calciatori italiani – CITTADELLA

Miglior Addetto Stampa dell’anno – Leonar PINTO

Miglior Squadra dell’anno - FROSINONE

Miglior Arbitro C.A.N. Serie A e B – Ermanno FELICIANI

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno – Giovanni FABBIAN

Miglior Esordiente dell’anno – Gabriele MORACHIOLI

Premio Gestione Social – PALERMO FC

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE B – TOP 11

Miglior Portiere TOP 11 – Alessandro MICAI

Miglior Terzino Destro TOP 11 – Raffaele PUCINO

Miglior Terzino Sinistro TOP 11 – Gianluca DI CHIARA

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Fabio LUCIONI

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Valerio DI CESARE

Miglior Centrocampista Laterale Destro TOP 11 – Alessio IOVINE

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro TOP 11 – Luigi CANOTTO

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Luca GARRITANO

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Luca MAZZITELLI

Miglior Attaccante TOP 11 – Samuele MULATTIERI

Miglior Attaccante TOP 11 – Walid CHEDDIRA

Miglior Mister TOP 11 – Michele MIGNANI

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE C

Miglior Portiere Girone A dell’anno – Semuel PIZZIGNACCO

Miglior Portiere Girone B dell’anno – Giacomo VENTURI

Miglior Difensore Girone A dell’anno – Alessandro PILATI

Miglior Centrocampista Girone A dell’anno – Davide BALESTRERO

Miglior Centrocampista Girone B dell’anno – Gianluca CARPANI

Miglior Attaccante Girone A dell’anno – Franco FERRARI

Miglior Attaccante Girone B dell’anno – Alessandro CAPELLO

Miglior Allenatore Girone A dell’anno – Luciano FOSCHI

Miglior Giovane Allenatore Girone A dell’anno – Matteo ANDREOLETTI

Miglior Allenatore Girone B dell’anno – Aimo DIANA

Miglior Giovane Allenatore Girone B dell’anno – Massimiliano CANZI

Miglior Giovane Allenatore Girone C dell’anno – Michele PAZIENZA

Miglior Goal Girone A dell’anno – Giorgio GALLI

Miglior Goal Girone B dell’anno – Davide GUGLIELMOTTI

Miglior Goal Girone C dell’anno – Giuseppe FORNITO

Miglior Presidente Girone A dell’anno – Giuseppe PASINI

Miglior Presidente Girone C dell’anno – Alfonso MAZZAMAURO

Miglior Direttore Sportivo Girone A dell’anno – Andrea FERRETTI

Miglior Direttore Sportivo Girone C dell’anno – Giuseppe MAGALINI

Miglior Direttore Sportivo Girone C dell’anno – Antonio AMODIO

Miglior Procuratore Serie C dell’anno – Matteo COSCIA

Miglior Procuratore Serie C dell’anno – Francesco IOVINO

Miglior Giovane Procuratore Serie C dell’anno – Luigi MATRECANO

Miglior Addetto Stampa Girone A dell’anno – Matteo OXILIA

Miglior Addetto Stampa Girone B dell’anno – Enrico MARINÒ

Miglior Addetto Stampa Girone C dell’anno – Ciro NOVELLINO

Miglior Addetto Stampa Girone C dell’anno – Giovanni CAPORALE

Miglior Squadra Girone A dell’anno – FERALPISALÒ

Miglior Squadra Girone C dell’anno – CATANZARO

Miglior Giocatore Rivelazione Girone A – Nicolò BUSO

Miglior Giocatore Rivelazione Girone B – Federico RUSSO

Miglior Giocatore Rivelazione Girone C – Francesco MAISTO

Miglior Giocatore Esordiente Girone A – Erik GERBI

Miglior Giocatore Esordiente Girone B – Vincenzo ALFIERI

Miglior Giocatore Esordiente Girone C – Mattia TASCONE

Miglior Arbitro Lega Serie C dell’anno – Davide DI MARCO

Miglior Tifoseria Girone A – VICENZA

Miglior Tifoseria Girone C – CATANZARO

Premio Speciale Lega Serie C – Pasquale LOGIUDICE

Premio Gestione Social – VIRTUS FRANCAVILLA

Miglior Dirigente Sportivo Girone A – Christian BOTTURI

Miglior Dirigente Sportivo Girone B – Iacopo PASCIUTI

Miglior Dirigente Sportivo Girone C – Vincenzo GRECO

Miglior Responsabile Settore Giovanile – Saby MAINOLFI

Premio alla Carriera – Fabio MAZZEO

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE C – TOP 11

Miglior Portiere TOP 11 – Davide BAROSI

Miglior Terzino Destro TOP 11 – Tommaso CANCELLOTTI

Miglior Terzino Sinistro TOP 11 – Walter GUERRA

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Giuliano LAEZZA

Miglior Difensore Centrale TOP 11 – Nicolò BRIGHENTI

Miglior Centrocampista Laterale Destro TOP 11 – Giuseppe IGLIO

Miglior Centrocampista Laterale Sinistro TOP 11 – Franco LEPORE

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Fausto ROSSI

Miglior Centrocampista Centrale TOP 11 – Federico CARRARO

Miglior Attaccante TOP 11 – Antonio VERGARA

Miglior Attaccante TOP 11 – Cosimo PATIERNO

Miglior Mister TOP 11 – Emilio LONGO

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

SERIE D

Miglior Squadra Girone A – US SESTRI LEVANTE

Miglior Squadra Girone B – FC LUMEZZANE

Miglior Squadra Girone C – FC LEGNAGO SALUS

Miglior Squadra Girone D – AS GIANA ERMINIO

Miglior Squadra Girone E – SS AREZZO

Miglior Squadra Girone F – PINETO CALCIO

Miglior Squadra Girone G – SORRENTO CALCIO

Miglior Squadra Girone H – BRINDISI FC

Miglior Squadra Girone I – CATANIA FC

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS

MEDIA & INFORMAZIONE

Giornalista Sportivo dell’anno Uomo – Gianluca DI MARZIO

Miglior Conduttrice Sportiva – Giorgia ROSSI

Miglior Opinionista Sportivo – Andrea STRAMACCIONI

Miglior Giornalista Bordocampo Uomo – Tommaso TURCI

Miglior Direttore di testata sportiva “Quotidiano” – Ivan ZAZZARONI

Miglior Direttore di testata sportiva “TV” – Federico FERRI

Miglior Programma Televisivo Sportivo – CALCIOMERCATO L’ORIGINALE

Miglior Format Televisivo Sportivo – SUPERTELE

Miglior TG Sportivo – SKY SPORT 24

Miglior Programma Radiofonico Sportivo – TUTTI I CONVOCATI

Miglior Redazione Sportiva TV – SKY SPORT

Miglior Redazione Sportiva WEB – TUTTOMERCATOWEB

Miglior Redazione Sportiva Quotidiano – CORRIERE DELLO SPORT

Miglior Redazione Sportiva Online – TUTTOC

Miglior Quotidiano Sportivo – CORRIERE DELLO SPORT

Miglior Quotidiano Sportivo Online – TUTTOSPORT

Miglior Portale Sportivo – SPORTMEDIASET

Miglior Web TV Sportiva – SPORTITALIA

Miglior Radio Sportiva – RADIO SPORTIVA

Premio Speciale Trasmissione Sportiva – LA DOMENICA SPORTIVA

Miglior Speciale Sportivo TV – 90° MINUTO

Premio Speciale – FANTACALCIO

Premio Speciale – TUTTOSALERNITANA

Premio Speciale – FOCUS C

Premio Speciale TV – Silver MELE

Premio alla Carriera – Adolfo MOLLICHELLI