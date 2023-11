Salernitana, Inzaghi punta sulla forza del gruppo: giovedì ritiro anticipato Massima concentrazione in vista della sfida di sabato contro la Lazio

Pippo Inzaghi ha sfruttato la settimana senza partite per aumentare i carichi di lavoro e provare a migliorare la condizione atletica della Salernitana. Da lunedì, però, il tecnico dei granata inizierà un programma differente, anche per consentire alla squadra di arrivare al meglio alla sfida di sabato contro la Lazio. Oltre che sulle gambe, però, Super Pippo sta lavorando anche sulla mente dei suoi calciatori per provare a innescare quella scintilla che ritiene indispensabile per avviare la risalita in classifica. Non a caso staff tecnico, proprietà e società hanno deciso di anticipare a giovedì il ritiro pre-gara, in modo da consentire alla squadra di trascorrere più tempo insieme. Chiaramente non si tratta di una decisione punitiva ma di un tentativo per aumentare coesione e concentrazione del gruppo, alla vigilia di una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per il destino del cavalluccio marino.