Nazionali Salernitana: Stewart male con la Giamaica, Dia a riposo Oltre 60' minuti per Trivante che non è riuscito a evitare il ko contro il Canada

Altra giornata di impegni internazionali per i convocati granata con le rispettive nazionali.

Dia a riposo nella vittoria del Senegal per 4-0 sul Sud Sudan

Poteva essere la giornata di Boulaye Dia, ma il bomber del Senegal è rimasto a riposo nella dirompente vittoria per 4-0 del Senegal. Inutile rischiarlo, considerato il piccolo fastidio accusato in allenamento e visto il parziale del primo tempo, in cui i padroni di casa del Senegal hanno strapazzato il Sud Sudan (3-0 al primo tempo). Decisivo l'ex eroe del Liverpool Sadio Mané, autore di due gol e un assist. Il prossimo impegno del Senegal sarà martedì 21 novembre contro il Togo, nel secondo match valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

Stewart si gioca le sue carte nel match di Nations League tra Giamaica e Canada

Per uno degli acquisti più misteriosi della campagna estiva, Trivante Stewart, c'è stata l'occasione di scendere in campo con la nazionale maggiore della sua Giamaica. L'attaccante è entrato al 20esimo minuto ma non ha inciso positivamente sul match. La sua valutazione, infatti, è riportata al di sotto della sufficienza. La Giamaica ha perso in casa contro il Canada, che si è imposto per 1-2. I nordamericani dovranno mantenere il risultato nel match di ritorno, che si giocherà nella notte di martedì 21 novembre (ore 1:30). Lo stesso giorno, tra l'altro, si giocherà il match di ritorno tra Messico e Honduras (sempre Nations League), con la pesante assenza del "Memo" Ochoa.

Oggi è il turno di Kastanos e Gyomber

Nei match internazionali di oggi, sono impegnati Grigoris Kastanos con Cipro e Gyomber con la Slovacchia. I ciprioti ospitano la Lettonia (ore 17:00) mentre la Slovacchia giocherà sul campo della Bosnia-Herzegovina alle ore 20:45.