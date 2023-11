Salernitana, il club Mai Sola: "Colpe anche del ds e rispetto dai calciatori" Le osservazioni del club dopo l'incontro con l'amministratore Maurizio Milan

Continua ad esserci fermento nel mondo del tifo granata che, nei giorni scorsi, ha incontrato l'amministratore delehato Maurizio Milan. Al confronto hanno preso parte anche i rappresentanti del club "Mai Sola", presieduto da Antonio Carmando, che a distanza di qualche giorno hanno voluto fare qualche osservazione.

"Come sempre, quando il campionato è fermo, si riempiono le pagine di quotidiani e social con una serie di illazioni che piuttosto che rasserenare l’ambiente creano ancora più scompiglio e confusione, cose delle quali

in questo periodo non abbiamo proprio bisogno. L’ad Milan è stato molto chiaro: la società è consapevole delle problematiche e bisogna spronare la squadra in maniera costruttiva, far ritornare in qualche calciatore lo spirito combattivo e il senso di una professionalità che sembra smarrito. Invitiamo ciascuno a fare la propria parte per il bene della Salernitana.

La società, consapevole delle difficoltà, siamo sicuri farà del proprio meglio per risolvere i problemi, che non sono solo di natura “tecnica” ma, a quanto pare, soprattutto di relazioni e motivazione. Vogliamo però ricordare che l’allestimento di una squadra è un conto, ma la gestione è cosa diversa e ciò non riguarda solo l’allenatore bensì anche il direttore sportivo: tocca a lui dirimere le questioni negli spogliatoi, a partire dalla fuga di notizie sempre più frequente e sempre più incontrollate, cosa che mai ha rasserenato l’ambiente.

I calciatori: assumersi delle responsabilità significa anche poter “controllare” i propri procuratori, sempre più spesso alcuni, soprattutto qualche “senatore” lascia parlare chi fa i suoi interessi, sarebbe ora di parlare, di dire chiaramente e assumersene le responsabilità. In un periodo infausto come questo ci mancavano solo i procuratori con dichiarazioni di malcontento dei calciatori e il vagheggiamento di un cambio di casacca. Lo diciamo chiaramente: chi ha già la valigia in mano, si comporti comunque da vero professionista e uomo e

rispetti il contratto con l’impegno e la passione; si ricordino questi calciatori che la Salernitana e Salerno hanno fatto tanto per loro e che devono a questa società, a questi tifosi e alla città intera rispetto, diversamente non solo dimostrano di essere poco professionisti ma di essere anche poco uomini.

In ultimo, ai Tifosi, a quelle migliaia di persone, come noi, che vivono per la Salernitana, che mettono enorme passione ogni giorno per difendere l’onore e il prestigio della casacca granata, che si sottopongono a massacranti trasferte, e non solo dal punto di vista chilometrico ma anche economico, non chiediamo niente: siamo l’unica componente dell’ ambiente calcistico salernitano che da decenni fa la propria parte, sempre e ovunque, che siano campi di serie A o campi di serie D, perché consideriamo la Bersagliera il nostro amore e quando si ama, si ama e basta!", concludono i soci del club Mai Sola.