Nazionali Salernitana: gioia per Kastanos con Cipro. Gyomber riposa Oggi tocca a Lassana Coulibaly con il Mali

Continua la lunga settimana di partite internazionali e, di conseguenza, gli impegni per i convocati provenienti dalla Salernitana. Nella giornata di ieri, domenica 19 novembre, si giocavano Cipro-Lituania (amichevole internazionale) e Bosnia-Herzegovina-Slovacchia (girone di qualificazione per gli europei del 2024).

Cipro trionfa contro la Lettonia

Il match giocato sull'isola dell'Egeo si è concluso con la vittoria di Cipro sulla Lituania per 1-0. La formazione dell'Est Europa era un cliente scomodo, ma Cipro è riuscita a vincere con il minimo scarto. Nota di merito per Kastanos, capitano della sua nazionale, che è rimasto in campo per 75 minuti. Il gol decisivo è giunto al 22' da Pittas su assist di Ioannou. Cipro e Lituania non sono riuscite a tirare molto verso la porta, ma i padroni di casa sono stati abili nello sfruttare le poche occasioni utili avute.

La Slovacchia vince ancora, ma Norbert riposa

Nel match tra Bosnia-Herzegovina e Slovacchia, vince la formazione ospite. La Slovacchia ha compiuto un bellissimo percorso nel girone di qualificazione agli europei e già con la vittoria del turno precedente aveva strappato il pass per Euro '24. Succede tutto nel secondo tempo, con il risultato che si sblocca grazie ad una autorete dello slovacco Hrosovsky (49'), ma viene riacciuffata in pochi minuti da Bozenic (52') e ribaltata definitivamente da Satka (71'). La linea difensiva dettata dal commissario tecnico italiano Calzona è stata guidata da Skriniar. La bandiera granata Norbert Gyomber, invece, è rimasta a riposo, dopo le fatiche del turno precedente. La Slovacchia di Gyomber chiude così il suo girone alle spalle dell'imprendibile Portogallo (10 vittorie in 10 incontri) con un bottino di tutto rispetto: 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sole sconfitte (contro, appunto, i portoghesi di Cristiano Ronaldo).

Oggi tocca a Coulibaly

In questo lunedì 20 novembre, l'unico giocatore granata che potrebbe scendere in camp è Lassana Coulibaly, con il suo Mali impegnato in casa contro la compagine della Repubblica Centro Africana. Il Mali parte ampiamente favorito. La squadra ospite, nel primo turno, è stata strapazzata dalle modeste Isole Comore per 4-2.