Salernitana, Milan rilancia: «Crediamo fermamente nella salvezza» Novità su stadio Arechi, curva Nord e Volpe. E sul budget di gennaio: «Dipenderà anche dal campo»

Un impegno a 360 gradi per salvare la categoria ma anche per garantire un futuro solido alla Salernitana. Temi di cui ha parlato ampiamente Maurizio Milan, amministratore delegato del club che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di un evento contro la violenza sulle donne - organizzato con il Corecom Campania - che si svolgerà sabato allo stadio Arechi prima di Salernitana-Lazio. «Sono temi su cui va sempre tenuta alta attenzione, peraltro in un mondo fortemente maschilista come quello del calcio. Noi come club abbiamo creduto in questo progetto già da qualche mese, purtroppo accadrà in un momento difficile e che è conciso con un ennesimo femminicidio. Speriamo che con questa performance si possa trasmettere a tutta la comunità di Salerno e a tutta Italia un messaggio molto forte».

«Crediamo fermamente nella salvezza»

Sabato, tra l’altro, all’Arechi sono attesi almeno 20mila spettatori, anche grazie alla campagna di mini abbonamenti indetta dalla società per le partite contro Lazio e Bologna. «Inutile nasconderlo, questo evento accade nel momento più complicato e più difficile per la nostra squadra. Noi crediamo molto nel lavoro che mister Inzaghi sta facendo e ci auguriamo che questo porterà nuovo entusiasmo. Come società siamo cercando di lavorare anche attraverso l’ascolto. Sono reduce da un momento di confronto con i rappresentanti della tifoseria organizzata durante il quale ho raccolto tanti messaggi che aiutano a metabolizzare e a proiettare il club anche su dimensioni diverse. I mini abbonamenti, se volete, sono la risposta più estetica e più immediata. Ma abbiamo raccolto anche tante altre indicazioni. Poi come sempre è il campo che guarisce tutto e speriamo che il messaggio che lanceremo il 25 sia accompagnato anche da un messaggio positivo da parte della nostra squadra».

«Iervolino è positivo, fiducia a Inzaghi»

Sensazioni positive che in questi giorni sono state trasmesse anche dal presidente Danilo Iervolino. «È estremamente positivo», ha garantito l’ad della Salernitana. «Ieri abbiamo fatto il nostro cda per la chiusura di bilancio e devo dire che è stato un grandissimo portatore di positività. Iervolino è un un imprenditore veramente eccezionale, riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ed ha dato anche a noi iniezioni di fiducia e positività. Noi ci crediamo ancora tanto e siamo confidenti di avere una buona squadra. Staremo al fianco di mister Inzaghi per supportarlo proprio in queste settimane molto complicate da qui alla fine dell’anno».

«Bilancio in perdita ma società sana e senza debiti»

Ieri, intanto, la Salernitana ha provveduto a chiudere il bilancio. «Partiamo da un dato comunque positivo nonostante sia un bilancio in perdita», ha affermato Maurizio Milan. «Questo è normale che sia così in tutte le aziende che sono nella fase iniziali di start-up, non sono nel calcio e in particolar modo nel calcio. Quello che posso dire pubblicamente è che è la Salernitana è un club che non ha debiti e questo è un elemento importantissimo. Siamo uno dei pochi club di serie A che non è indebitato strutturalmente. Questo ci lascia presagire tutto quello che sarà l’investimento che sarà fatto in maniera libera nei prossimi anni e senza condizionamenti da parte di istituti di credito. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, va evidenziato che gli investimenti non sono legati solo ad un dato finanziario. L’elemento a cui badiamo in primis è la sostenibilità finanziaria per dare lunga vita alla Salernitana. Penso, poi, che sarà il campo a darci una risposta nelle prossime settimana al fine di capire quello che dovrà avvenire a gennaio. Quindi aspettiamo ancora qualche partita».

«Stadio Arechi, la Regione avanza. Prossimi due anni al Volpe»

Chiusura dedicata a stadio Arechi, campo Volpe e Curva Nord. «Sono reduce da una cena con il dottor Cardinaletti che ieri è stato in Regione. Molto probabilmente a breve avremo una convocazione ufficiale da parte della Regione per siglare un partenariato tra Regione, Comune, club e serie A come come garante. In quella sede capiremo anche il crono-programma dei lavori che, da quanto sappiamo, è un crono programma molto sfidante ma sappiamo anche che la Regione è molto determinata a proseguire in maniera battente la ristrutturazione dell’Arechi. Per quanto riguarda lo stadio provvisorio so che c’era una difficoltà sul campo Volpe ma da quanto appeso informalmente la difficoltà penso che sia stata ampiamente gestita proprio in queste ore. Quindi dovrebbe essere campo Volpe il sito provvisorio dove la squadra giocherà per i prossimi due anni. Per la Curva Nord - conclude Milan - come club abbiamo aggiudicato i lavori all’impresa, abbiamo avuto gli ok formali. Ho scritto personalmente la pec al Comune per sapere se è tutto a posto per quel che riguarda i tornelli, se sono arrivati o non sono arrivati. Sono investimenti importanti quindi preferiamo essere certi che sia tutto in ordine per la partenza dopodiché penso che in poche settimane si possa eseguire quella parte di ristrutturazione dei Distinti dove collocare la tifoseria ospite e lasciare la Curva Nord al servizio delle famiglie e delle scuole calcio, aspetto che è stato da sempre uno dei mantra del presidente Danilo Iervolino».