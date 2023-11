Salernitana, altra tegola per Inzaghi: Dia verso il forfait contro la Lazio Tra domani e venerdì sarà fatto un tentativo in extremis. In avanti il tecnico ha gli uomini contati

Salvo sorprese sabato contro la Lazio la Salernitana dovrà fare a meno anche di Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, dopo essere rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale, oggi si è sottoposto ad ulteriori controlli per appurare l'entità del problema alla caviglia che lo ha costretto a mordere il freno durante il ritiro con la sua rappresentativa. Al momento non filtra molto ottimismo sulla possibilità di vederlo in campo contro i biancocelesti ma tra giovedì e venerdì sarà fatto un tentativo in extremis per provare a recuperarlo. Inzaghi, infatti, dovrà già fare a meno di Cabral e Tchaouna, oltre che di Ochoa tra i pali. In avanti, dunque, il tecnico rischia di avere soluzioni limitatissime che potrebbero costringerlo anche a cambiare assetto. Se il forfait di Dia fosse confermato, Inzaghi avrebbe a disposizione soltanto Ikwuemesi, Simy, Stewart e Botheim. Soluzioni che potrebbero spingere Super Pippo a riproporre il modulo ad albero di Natale (4-3-2-1) con un doppio trequartista (Kastanos, Candreva e Martegani si giocheranno due maglie) alle spalle di un'unica punta.