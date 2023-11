Salernitana, all'Arechi in 20mila per la sfida contro la Lazio Già raggiunta quota 15mila, verso il sold-out anche il settore ospiti aperto solo a 500 laziali

Saranno almeno 20mila i cuori granata che sabato contro la Lazio proveranno a spingere la Salernitana verso il primo successo stagionale. La campagna promossa dal club sta dando risultati incoraggianti: tra mini abbonamenti (1383), prevendita (1700) e scuole calcio (650) sono circa 4mila i ticket staccati a cui vanno aggiunti gli 11mila abbonati. In giornata, inoltre, è stata attivata la prevendita del settore ospiti per 500 tifosi biancocelesti: nonostante le limitazioni i biglietti sono andati a ruba ed è molto probabile che nelle prossime ore si raggiunga il sold-out in Curva Nord. Al momento, dunque, sono oltre 15mila le presenze già certe sugli spalti dell'Arechi. Un fattore che Mazzocchi & co. proveranno a sfruttare per mettersi alle spalle la crisi e riaprire la corsa salvezza che, al momento, vede il cavalluccio marino ancora a secco di vittorie e sul fondo della classifica.