Salernitana, De Luca annuncia: «Risolti i problemi per il campo Volpe» Appello alla tifoseria: «Sostenete la squadra e salviamo la serie A»

In settimana lo aveva già anticipato l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan. Oggi è arrivata anche la conferma da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: lo stadio provvisorio dei granata sarà il campo Volpe. Il Comune, infatti, ha risolto i problemi burocratici che avevano rallentato il progetto.

«È stata trovata un’intesa con un operatore commerciale che insiste nell’area del Volpe. Si farà la delocalizzazione in tempi rapidi, si libererà tutta l’area attorno al Volpe e verrà realizzato un campo da 15mila spettatori che consentirà di svolgere i lavori all’Arechi in maniera rapida e intervenendo su tutto lo stadio, senza lavorare a settori. Credo che la situazione evolverà in maniera positiva, l’unico ostacolo era la delocalizzazione di questo imprenditore che verrà spostato duecento metri più a sud. Non vi sono altri problemi. Si sta lavorando per completare il progetto esecutivo dell’Arechi, appena risolta la questione Volpe, partiremo con le relative gare».

De Luca ha, poi, rivolto un appello alla città, affinché si stringa attorno alla Salernitana in questo delicato momento. «Non vorrei che facessimo lo stadio nuovo, ma poi perdessimo la Serie A. Il mio appello alla città, alla tifoseria è di essere vicini alla squadra e di sostenerla, perché restare in massima serie è importante, quando la si perde è sempre molto complicato ritornarci. Bisogna avere fiducia, grande compattezza. Due anni fa nessuno avrebbe immaginato una salvezza, si dovrà combattere fino alla fine con grande unità. Il periodo è complicato, Salernitana e Napoli stanno avendo problemi analoghi, ci auguriamo che lo sport diventi per entrambe,un punto di eccellenza e richiamo turistico».