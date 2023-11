Salernitana, si riapre la corsa salvezza: granata a -2 da Cagliari ed Empoli Domenica favorevole al cavalluccio marino che ora va a caccia della continuità

In attesa delle partite che chiuderanno la tredicesima giornata, la Salernitana può sorridere nuovamente per i risultati maturati sugli altri campi. Il successo in rimonta conquistato contro la Lazio ha, infatti, permesso agli uomini di Pippo Inzaghi di accorciare le distanze dalla zona salvezza, ora lontana appena due punti. Con la vittoria incamerata sabato all'Arechi, la prima in stagione, la Salernitana ha recuperato due punti al Cagliari e tre all'Empoli. I sardi, quartultimi con dieci punti, non sono andati oltre l'1-1 nel match casalingo contro il Monza. I toscani, invece, sono stati superati 4-3 in casa dal Sassuolo, al termine di una sfida ricca di emozioni e decisa solamente nei minuti finali. In attesa del Verona che domani ospiterà il Lecce, la Salernitana può iniziare a guardare la classifica in un'altra prospettiva. Un fattore che potrebbe risultare importante soprattutto dal punto di vista mentale per i granata che, in ogni caso, avranno un finale di girone d'andata tutto in salita.

Inzaghi, tuttavia, dopo il match contro la Lazio ha evidenziato come il gruppo sia in crescita soprattutto dal punto di vista mentale. “Con questo spirito possiamo giocarcela con chiunque”, ha rilanciato Super Pippo che, adesso, dovrà individuare l'equilibrio giusto per dare continuità agli ultimi risultati. Domenica a Firenze, però, il tecnico potrà contare anche su Dia, attaccante preziosissimo per gli equilibri della Salernitana e che è stato costretto a saltare il match contro la Lazio.