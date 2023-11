Salernitana, Inzaghi punta sulla forza del gruppo e rilancia i veterani Il "comandante" potrebbe tornare titolare contro la Fiorentina

Da quando è arrivato sulla panchina della Salernitana, Pippo Inzaghi ha lasciato intendere di voler recuperare tutti i componenti del gruppo, valorizzando soprattutto i calciatori di maggiore esperienza. Non a caso il tecnico del cavalluccio marino ha rilanciato con forza Fazio, tornato ad essere il comandante della difesa. Delle cinque partite della gestione Inzaghi, l'ex Roma ne ha saltato soltanto una per infortunio.

Sabato contro la Lazio è stato lanciato nella mischia nell'ultima mezz'ora per sfruttarne personalità ed esperienza. Qualità che Fazio ha messo a disposizione della squadra, guidando con coraggio e sicurezza la retroguardia del cavalluccio marino che è riuscita respingere gli assalti dei biancocelesti e a difendere il gol di vantaggio. Ma l'importanza di Fazio si è avvertita anche in termini di personalità e, in particolare, nei “dialoghi” avuti con il direttore di gara e con gli avversari. Una risorsa che potrebbe tornare utile in questo rush finale del girone d'andata.

Non è da escludere, infatti, che Fazio possa tornare titolare già domenica a Firenze, in modo da far rifiatare Gyomber che è apparso in leggero affanno. Inzaghi, tuttavia, contro la Lazio ha lanciato nella mischia anche Lovato e Bronn, due calciatori che erano finiti ai margini ma che sabato sono entrati bene in partita. Un segnale chiaro del lavoro che sta portando avanti il tecnico della Salernitana che vuole far sentire tutti protagonisti per ricompattare il gruppo e tentare la risalita.