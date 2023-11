Salernitana, a Firenze con l'attacco al completo: Dia e Tchaouna recuperano Preoccupano le condizioni di Ochoa che potrebbe stare fermo almeno un mese

Alla ripresa della preparazione, Pippo Inzaghi si è soffermato soprattutto sulle notizie provenienti dall'infermeria. Il tecnico della Salernitana ha fatto il punto con lo staff medico per capire i margini di recupero dei calciatori che sono ai box. Dia anche ieri ha svolto lavoro differenziato ma le condizioni del senegalese sono in netto miglioramento. Probabile che nei prossimi giorni possa tornare a lavorare regolarmente con il gruppo, in modo da strappare una convocazione per Firenze. Non è da escludere che Inzaghi possa gestirlo, sia per evitare possibili ricadute che per dare continuità a chi si è ben comportato contro la Lazio. Ma la notizia del recupero lascia più sereno il tecnico del cavalluccio marino. Che a Firenze potrebbe ritrovare anche Tchaouna. Il francese si è sottoposto ad un'ecografia di controllo che ne ha evidenziato la guarigione. Anche lui, come Dia, tornerà a lavorare gradualmente con il gruppo e non è da escludere che possa accomodarsi in panchina già domenica pomeriggio al “Franchi”. L'unica nota stonata riguarda Ochoa: il problema alla spalla subito dal messicano si sta rivelando più serio del previsto. Da cronoprogramma l'estremo difensore ne avrà per almeno 5 settimane. Tuttavia Ochoa sta provando ad accorciare i tempi di recupero e, come testimoniato anche sui social, si sta sottoponendo ad intense sedute di terapia per provare a superare l'infortunio nel minor tempo possibile.