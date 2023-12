Salernitana-Bologna: biglietti dei Distinti a 3 euro per studenti salernitani La società granata chiama ulteriormente a raccolta il pubblico giovane attraverso questa iniziativa

Non c'è solo il mini-abbonamento di cui usufruiranno (e hanno già parzialmente usufruito) tanti sostenitori granata. Per il prossimo impegno casalingo contro il Bologna, fissato per il 10 dicembre, la Salernitana chiama a raccolta i più giovani.

La nota stampa della società recità così: "L’U.S. Salernitana 1919 informa che, tramite l’USR Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, offrirà la possibilità agli studenti degli Istituti scolastici della provincia di Salerno di assistere alla gara Salernitana – Bologna al costo di 3,00 € nel settore Distinti".

Nel frattempo, la Curva Sud fa registrare già il sold out.

Una chiamata per giovani e adulti

I granata arriveranno all'appuntamento casalingo dopo la difficile trasferta di Firenze di questa domenica 3 dicembre. Dopo la vittoria casalinga con la Lazio, però, sembra essere cominciato un nuovo campionato, con la squadra di Inzaghi che sembra finalmente in palla e che recupera giocatori e forma fisica. Contro il Bologna, squadra rivelazione del campionato che bussa alle porte dei piani alti, ci vorrà tutto il supporto del pubblico, compreso quello giovanile.