Salernitana, squadra in ritiro: con il Bologna rebus modulo per Inzaghi Da verificare le condizioni di Ikwuemesi che domani effettuerà un provino

Da stasera la Salernitana è in ritiro a Paestum. La società, infatti, come accaduto già contro la Lazio, ha adeciso di anticipare di 24 ore il ritiro pre-gara. Un modo per ritrovarsi e ricaricarsi in vista della delicata sfida casalinga contro il Bologna. Domani Inzaghi dirigerà la rifinitura che servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. A cominciare dal modulo: il tecnico del cavalluccio marino sembra intenzionato a confermare il doppio trequartista alle spalle di un'unica punta. Da capire, però, se la linea difensiva sarà composta da tre o quattro elementi. La brutta prova disputata a Firenze potrebbe spingere Super Pippo a cambiare assetto, affidandosi a Mazzocchi e Bradaric nel ruolo di terzini e a Gyomber e Pirola al centro del reparto. Se, invece, il tecnico della Salernitana dovesse proseguire con la linea a tre, sarebbe Daniliuc a completare il reparto con Gyomber e Pirola; Mazzocchi e Bradaric avanzerebbero a centrocampo con Bohinen e Coulibaly. In tal caso il sacrificato sarebbe Legowski che con il centrocampo a tre è in rampa di lancio per una maglia dal 1'. Ma i dubbi di Inzaghi riguardano soprattutto l'attacco. Ikwuemesi si è fermato giovedì per un problema alla caviglia. Le sue condizioni saranno verificate domani quando l'attaccante effettuerà un ultimo provino, decisivo per la convocazione. Super Pippo, in caso di forfait del nigeriano, potrebbe schierare Dia nel ruolo di prima punta con Candreva e Tchaouna sulla trequarti; Non è da escludere nemmeno che possa avere una chance dal 1' Simy con Dia e Candreva alle sue spalle.