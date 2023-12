Salernitana-Bologna, Inzaghi va a caccia del colpo salvezza: Dia torna dal 1' Il tecnico conferma il 3-4-2-1: Ikwuemesi stringerà i denti, Simy resta in preallarme

Il treno salvezza passa per l'Arechi. La Salernitana proverà a salirci sopra per restare in corsa per la salvezza. Alle 18 i granata affrontano il Bologna in una sfida che, nonostante la fase del campionato, può già essere da dentro o fuori. Il cavalluccio marino, infatti, ha bisogno di continuità di risultati per arrivare "vivo" al mercato di riparazione. Inzaghi in settimana ha percepito sensazioni positive. Ma le risposte dovranno arrivare dal campo.

Il tecnico confermerà il modulo ad albero di Natale, schierando Dia e Candreva alle spalle di Ikwuemesi. Il nigeriano è stato in dubbio fino alla vigilia ma il provino effettuato ieri ha dato risposte incoraggianti. Simy resta in preallarme e potrebbe avere comunque spazio a partita in corso. Le novità principali riguarderanno difesa e centrocampo. Rispetto alla partita di Firenze, davanti a Costil, Inzaghi cambierà due terzi: Lovato, a sorpresa, dovrebbe avere una chance dal 1', Gyomber tornerà centrale mentre Pirola si posizionerà sul centrosinistra. In mediana Maggiore dovrebbe essere preferito a Bohinen per far coppia con Coulibaly, mentre Mazzocchi e Bradaric saranno gli esterni.

Il Bologna di Thiago Motta si schiererà con il consueto 4-2-3-1: la rivelazione Zirkzee, nonostante qualche acciacco, stringerà i denti e partirà titolare. Alle sue spalle agiranno Ndoye, Ferguson e Saelemaekers. Davanti a Skorupski la linea a quattro sarà composta da Posch, Beukema, Lucumì e Calafiori. Aebischer e Freuler formeranno la linea di centrocampo. All'Arechi sono attesi 17mila spettatori.

SALERNITANA-BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Dia, Candreva; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Legowski, Bohinen, Martegani, Cabral, Tchaouna, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Kristiansen, Lykogiannis, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Sozza di Seregno - assistenti: Scatragli e Bercigli - IV uomo: Di Marco - Var: Valeri/Avar: Maggioni.