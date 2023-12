Crisi Salernitana, il Ccsc: "Iervolino incontri la tifoseria" L’appello al patron: “Faccia il possibile per salvare la categoria”

Un incubo infinito, un tunnel senza via d’uscita. I tifosi della Salernitana, quelli che macinano chilometri e passione pur di stare accanto alla Bersagliera sempre e comunque, vivono questa fase difficile della squadra con l’ansia di un orizzonte decisamente buio. E’ il momento più complesso della presidenza Iervolino, frutto di una serie di errori che solo chi non opera non commette.

Il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club, all’indomani della cocente sconfitta interna contro il Bologna, ha inviato una richiesta urgente all’attenzione del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, al fine di avere un “faccia a faccia” nelle prossime ore.

“In questo momento in cui la tifoseria è umiliata ed avvilita dai risultati e dal gioco della squadra è basilare avere con lei un incontro franco sulle possibilità di salvezza e in vista dell’incipiente mercato di riparazione di gennaio e soprattutto da chi verrà gestito. Proprio perché confidiamo nelle sue capacità gestionali e nella sua indole indomita, le chiediamo di fare il possibile per salvare la categoria, bene prezioso per lei e soprattutto per noi tifosi che affrontiamo ogni avversità e maciniamo chilometri per sostenerla e nonostante l’ultimo posto in classifica, continuiamo ad inaugurare nuovi club affiliati al Centro Coordinamento Salernitana Club”.