Ora è ufficiale: Iervolino cede ad Ammaturo il 100% de L'Espresso Il patron della Salernitana aveva rilevato poco tempo fa lo storico settimanale

"Il Gruppo Ludoil Energy della famiglia Ammaturo acquista il 51% de L’Espresso Media da BFC Media che fa capo a Danilo Iervolino. Contestualmente Alga del Gruppo Ammaturo vende il 24,3% di BFC Media a IDI S.r.l., società di Danilo Iervolino". Mancava solo l'ufficialità che è arrivata in queste ore: l'ormai ex socio del presidente della Salernitana ha rilevato il 100% dello storico settimanale, mentre Iervolino rafforza la sua quota in Bfc Media.

Il patron del club granata cede la mano dopo aver rilevato L'Espresso dal Gruppo Gedi. "Le operazioni s’inquadrano in un processo di razionalizzazione, focalizzazione e sviluppo delle partecipazioni dei due gruppi editoriali", si legge nella nota congiunta.

"Dopo un anno e mezzo di roboanti annunci dell’azionista di riferimento Danilo Iervolino, un annuncio davvero importante ci è arrivato a mezzo stampa. Infatti abbiamo appreso da “il Giornale”, prima che la notizia fosse confermata da un comunicato ufficiale, l’imminente vendita dell’Espresso al gruppo Ludoil della famiglia Ammatur - il commento del Cdr -.

In attesa di scoprire con spirito costruttivo i piani di sviluppo e di rilancio dell’Espresso dei nuovi proprietari, ribadiamo che sarà compito del comitato di redazione – che opera col mandato dell’intera assemblea – vigilare e agire sempre a tutela del prestigio e dell’indipendenza della testata".