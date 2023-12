Salernitana, striscioni anti-Iervolino: "Mettici la faccia e abbassa la corona" Prosegue la contestazione degli ultras nei confronti del patron granata

La Curva Sud Siberiano non sotterra l’ascia di guerra e rilancia la sua contestazione nei confronti del presidente Danilo Iervolino. Dopo aver urlato tutto il proprio malcontento, chiedendo al numero uno del club di “metterci la faccia”, lo zoccolo duro del tifo ha tappezzato la città con striscioni rivolti all’imprenditore di Palma Campania. “Mettici la faccia”, “Piccolo uomo” e “Ti sei presentato in maniera altezzosa e ambiziosa. Adesso mettici la faccia e abbassa la corona”, alcuni degli slogan comparsi in città è rivolti al presidente Danilo Iervolino.

Un segnale chiaro di come l’idillio tra il patron e la città sia finito e del clima che si respira negli ambienti del tifo granata. In giornata, dopo gli ultras, anche il Centro di Coordinamento ha chiesto un incontro al presidente. Iervolino ieri sera aveva fatto sapere che avrebbe valutato la possibilità di incontrare nei prossimi giorni una delegazione del tifo. Ma in attesa di una risposta, lo strappo si è acuito ed il clima si sta facendo sempre più incandescente.