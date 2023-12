Salernitana, Iervolino "ci mette la faccia": giovedì conferenza del presidente Gli ultras della Curva Sud: "Vi diciamo perché chi non accetta un confronto non merita rispetto"

Non è tardata ad arrivare la risposta di Danilo Iervolino. Il presidente della Salernitana ha convocato per la giornata di giovedì 14 dicembre una conferenza stampa per far chiarezza sugli ultimi avvenimenti. L'imprenditore, alle 11, inconterà i giornalisti in collegamento da remoto. L'incontro - fa sapere la Salernitana - sarà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali (Facebook e Youtube) della Salernitana.

La decisione di Iervolino arriva dopo la contestazione avviata dagli ultras. Proprio i gruppi della Curva Sud Siberiano, con una nota, hanno voluto far chiarezza sulle ragioni della loro protesta.